Є негативні наслідки для Німеччини, – Штайнмайєр обурився тісними зв'язками Шредера з Росією

У Німеччині вважають, що тісні зв'язки ексканцлера Герхарда Шредера з Володимиром Путіним мають негативний вплив для Берліна. Мовляв, через це весь позитив у діяльності Шредера відсунули на задній план.

Про це сказав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю одному з німецьких видань. Передусім Штайнмаєр нагадав про роботу Шредера в російських енергокомпаніях.

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Робота Шредера з Росією викликала чимало запитань в Європі

Робота Герхарда Шредера у російських енергетичних компаніях викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі щодо нашої країни

– наголосив Штайнмаєр.

Політик зауважив, що в таких тенденціях немає нічого хорошого. Президент нагадав, що був головою канцелярії тоді, коли німецький уряд очолював Шредер. Проте тепер Штайнмаєр не проти дистанціюватись від цього.

Президент Німеччини запевняє, що вже протягом 15 років вони зі Шредером ідуть різними шляхами. Мовляв, роботу ексканцлера з Росією він точно не схвалює.

Шредер таки пішов з посади голови "Роснефті"

Зазначимо, що Герхард Шредер таки пішов з посади голови ради директорів російської нафтогазової компанії "Роснефть". Проте сталось це після хвилі масової критики в соцмережах та ЗМІ. Німецький парламент забрав в ексканцлера певні права, а також зупинив фінансування його офісу.

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Співпраця ексканцлера Шредера з Росією: коротко

Лише в травні Герхард Шредер ухвалив рішення покинути посаду в "Роснефті". Він заявив про неможливість продовжувати свої повноваження.

Політик керував радою директорів енергетичної компанії з 2007 року. Повідомляють, що у Шредера дуже добрі, ба навіть дружні стосунки з Володимиром Путіним.

Після вторгнення Росії в Україну канцлер Олаф Шольц закликав Шредера піти з посади в "Роснефті", проте той цього робити не поспішав.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував припинити державну підтримку Шредера через його зв'язки з Росією. Зі схожими закликами виступили і голови федеральних земель.

У травні Європарламент навіть закликав ввести санкції проти ексканцлера, проте на це не погодився Шольц.

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