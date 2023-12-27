Є норми, що суперечать Конституції, – омбудсмен відреагував на законопроєкт про мобілізацію

Дмитро Лубінець відреагував на законопроєкт про мобілізацію. Він викликав значний резонанс у суспільстві.

Лубінець в ефірі телемарафону заявив, що усі процеси, які відбуваються в Україні, розглядає крізь призму національного та міжнародного законодавства, інформує 24 Канал.

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У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що прямо писатиме про це, коли законопроєкт офіційно зайде до нього на погодження. Омбудсмен наголосив, що це, вочевидь, відбуватиметься на етапі підготовки до розгляду в комітеті.

Деталі від Лубінця

Згодом Лубінець наголосив, що мовиться саме про обмеження, передбачені у законопроєкті щодо людей, які ухилилися від мобілізації. Мовиться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей. Омбудсмен додав, що людину не можна обмежити у її правах.

"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції", – мовиться у повідомленні.

Що Зеленський сказав про законопроєкт

Раніше Володимир Зеленський також прокоментував законопроєкт про мобілізацію. Український лідер наголосив, що документ потребує обговорення у суспільстві. Люди мають розуміти позицію військового командування та нардепів. Важливо, аби українці розуміли мотиви тих чи інших змін. Бо закон – це те, що стосується всіх.