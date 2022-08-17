Є одне неофіційне питання: політолог припустив, про що говоритимуть Зеленський з Ердоганом

Насправді, не відомо, чому саме Львів обрали для проведення цієї зустрічі. Вже з'явились певні припущення, що окрім офіційної розмови про експорт зерна, можливо, говоритимуть про Львів, як про хаб для переміщених осіб.

Про це 24 каналу розповів політолог-міжнародник та проректор УКУ Дмитро Шерегновський. Він також зазначив, що таку тему не анонсували, тому це залишається припущенням.

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"Навряд Ердоган привезе до України тези із переговорів з путіним. Те, що справді може бути винесеним на обговорення, так це те, про що Ердоган говорив сам", – переконаний політолог.

Дмитро Шеренговський політолог та проректор УКУ Президент Туреччини хоче "помирити" Україну та росію дипломатичним шляхом. За словами самого Ердогана, вже є приклад зернової угоди і на його думку – це успішний кейс.

За словами фахівця, очевидно, у цьому і криється певна небезпека, адже нам можуть знову надавати довгострокові обіцянки і нам важливо не приймати ці майбутні та примарні речі.

Зустріч Зеленського із Ердоганом та генсеком ООН

Про те, що Антоніу Гутерреш прибуде до Львова ЗМІ повідомили за день до події. Також тоді стало відомо, що після зустрічі з президентами генсек має відвідати Одесу, де побуває у порту. А після відвідин України, Гутерріш попрямує до Стамбулу.

Метою зустрічі глав держав і Організації об'єднаних націй буде обговорення шляхів завершення війни, яку розв'язала росія. В Управлінні комунікацій Ердогана також зазначили, що мають оцінити всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

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