Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною, – Держдеп

У Держдепі США заявили, що є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною. У Вашингтоні вважають, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.

Про прогрес у готовності держави-агресорки до діалогу в інтерв'ю Fox News розповіла перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

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Є ознаки того, що Росія готова до реальних перемовин

Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів,

– заявила Шерман.

Вона вважає, що цьому сприяв тиск Заходу на Росію. Крім того, представниця Держдепу додала, що США наразі "повинні допомагати українцям усіма можливими способами".

Зауважимо, що санкції та допомога Заходу, зокрема й США, – лише частина справи. Адже на готовність режиму Володимира Путіна йти на конструктивні перемовини впливає ще й розгром його армії українськими захисниками. Хоче адекватне сприйняття дійсності та бажання російського президента говорити – все ще під питанням.

Перемовини з Росією тривають

Раніше радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що перемовини з Росією тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Робочі групи працюють постійно.

Держава-агресорка на переговорах вже поводиться не ультимативно. Водночас Україна не має наміру поступатися жодними своїми позиціями.

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