Є парки, куди ходити поки не можна, – у КМВА назвали небезпечні місця у Києві

У Києві перевірили парки та сквери на наявність там вибухівки. Серед них є такі, куди поки що небезпечно ходити.

Про це 24 каналу розповів перший заступник голови КМВА Микола Поворозник. За його словами, в основному йдеться про парки, які межують з лісосмугами, особливо в напрямку Пущі-Водиці.

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Поворозник розповів, що у деяких парках знайшли досить багато вибухонебезпечних предметів. Це не дивно – ці території фактично були зоною бойових дій. Окрім того, українській військові мінували свої оборонні рубежі.

Він зауважив, що перед входом на небезпечну територію – парк, сквер чи лісосмугу – є попереджувальні знаки, де вказано, що прохід туди заборонено. Нехтувати не можна, адже дотримання цих обмежень може зберегти життя.

Куди не можна ходити киянам: детальний перелік парків та скверів

У Київській адміністрації уточнили, що найбільше мін, бомб та снарядів виявили в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства та автомобільних доріг у напрямку Житомира і Вишгорода.

Крім того, опублікували детальний перелік парків та скверів, від візиту до яких краще відмовитися:

Дарницький район: сквери "Привокзальний", "Григоренка";

сквери "Привокзальний", "Григоренка"; Дніпровський район: парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка;

парк вздовж вулиці Малишка та парк Попудренка; Солом'янський район: південно-західна частина парку Захисників України;

південно-західна частина парку Захисників України; Деснянський район: парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича;

парки "Кіото", "Деснянський", "Муромець", імені Шухевича, парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича; Голосіївський район: лісопарк уздовж вулиці Кайсарова;

лісопарк уздовж вулиці Кайсарова; Шевченківський район: сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу;

сквери "Мюнхенський", Довнар-Запольського, на Подільському узвозі, парки "Нивки", "Бабин Яр", "Сирецький Гай", Повітрофлотський шляхопровід, парк на схилах Смородинського узвозу; Святошинський район: парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської;

парки "Юність", імені Феодори Пушиної, бульвар Академіка Вернадського, сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської; Оболонський район: сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі Мінського проспекту та вулиці Кондратюка;

сквери на розі проспекту Оболонського та вулиці Тимошенка, імені Архипенка, на Мінській площі, а також на розі Мінського проспекту та вулиці Кондратюка; Подільський район: сквери на Петрівці та проспекті Правди, парк "Кинь-Грусть".

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Якщо ви побачили підозрілий предмет не підіймайте і не торкайтеся його. Про усі знайдені вибухонебезпечні предмети потрібно повідомляти на гарячу лінію 101.