Літаки чи безпілотники: в чому є реальна перспектива виробництва в Україні

Україна не зможе самостійно виготовляти авіацію. На це є величезна кількість причин: від пошуку персоналу до складного процесу. Водночас наша держава має перспективи у виробництві безпілотників.

У майбутньому в Україні буде дуже розвинене виготовлення дронів. Таку думку 24 Каналу озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Чому виробництво літаків неможливе

Костянтин Криволап зазначив, що Україна не зможе самостійно виготовляти винищувачі. Насамперед через те, що зараз складно знайти фрезерувальників, токарів та інших. Загалом жодна держава зараз не береться збирати усе разом.

Кожна компанія виробляє окремі речі. Одні спеціалізуються на крилах, інші – на фюзеляжах, інші – ще на чомусь. І потім це "збірна солянка". Це надсилають на заводи, які займаються цією збіркою. Там проходить збірка. У кожного своє завдання. Кожен мінімізує свої витрати і в такий спосіб розвивається і має конкурентну спроможність на ринку,

– пояснив він.

Перспективний напрямок

Як підкреслив авіаційний експерт, Україні дуже дошкуляють розвідувальні російські дрони. Наприклад, "Орлан", Supercam, які дозволяють ворогу визначати цілі на нашій території. Вони невеликі за розміром, але їх складно збивати.

Тому я думаю, що, найімовірніше, майбутнє буде розвиватися у напрямку безпілотників, штучного інтелекту. Можливо, будуть трохи більші безпілотники, які будуть нести в собі рій, потім випускати ці рої безпілотників, і за допомогою штучного інтелекту там будуть алгоритми керування цими роями. Це напрямок, який зараз дуже серйозно розгортається,

– вважає Криволап.

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