Зафіксовано пошкодження житла та дитячого садка в Івано-Франківську: фото нічної атаки на місто

У ніч на 22 червня росіяни атакували українські міста. Під прицілом ворога опинився Івано-франківськ.

На жаль, відомо про пошкодження на 2 вулицях. Про це повідомив міський голова міста.

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Наслідки нічної атаки на Івано-Франківськ

Цієї ночі окупанти атакували Івано-Франківськ. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про наслідки від атаки ворога. За його словами, зафіксовані пошкодження на 2 вулицях.

На жаль, є пошкодження в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській,

– йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що за попередніми даними, обійшлось без жертв.

Марцінків також записав відео у одному з житлових дворів Івано-Франківська, який постраждав від російської ракети. Він зазначив, що внаслідок атаки окупнатів є багато вибитих вікон.

Також він додав, що місто дасть компенсацію всім власникам помешкань, де повибивало вікна.

"Але найважливіше, що всі живі й здорові! Дякую силам ППО та всім захисникам!", – резюмував він.

Невдовзі мер Івано-Франківська поділився світлинами наслідків аатаки ворога на місто.

На жаль, є пошкодження житла та дитячого садка: там повибивало вікна. За попередньою інформацією, усі живі і здорові. Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців,

– написав він.

Також він додав інформацію щодо компенсації. За його словами, компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі. Він зазначив, що детальніше про цей механізм повідомлять згодом.

Наслідки атаки ворога на Івано-Франківськ / Фото мера міста

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області в ніч на 22 червня чули вибухи. За даними ЗМІ, звуки, схожі на вибухи, чули о 04:24. Перед цим Повітряні сили фіксували ворожі ракети на Заході України.

Тоді мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в області.