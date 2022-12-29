Є прильоти, – Терехов розповів про ракетну атаку Харкова

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 29 грудня 2022. На жаль, не минулося без прильотів. Їх зафіксували у Харкові, розповів міський голова.

Під час масованого ракетного удару ворог атакує не лише крилатими ракетами з авіації та акваторії Чорного моря. Він ще й випускає ракети типу С-300 по Харківщині. В обласному центрі зафіксували прильоти.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Мер Харкова повідомив, що вранці 29 грудня у місті прогриміла серія вибухів.

Попередньо – прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі, – інформація поки що уточнюється,

– зазначив Ігор Терехов.

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По всій території України триває повітряна тривога. Окупанти підняли в небо стратегічну авіацію. Попередньо відомо, що запуски ракет йдуть з території Каспійського моря та акваторії Чорного моря. У Повітряних силах повідомили, що ракети можуть летіти у кілька хвиль. Тож