Є реальна можливість знищити флот Росії, – Яковенко
Потоплення крейсера "Москва" може повністю змінити ситуацію для Росії, зокрема в Чорному морі.
Цей корабель був так званим захисником для решти кораблів. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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І тому, коли тоне флагманський корабель – єдиний ракетний крейсер Чорноморського флоту – це змінює зіставлення сил.
Зараз існує реальна можливість знищення Чорноморського флоту. Україна це продемонструвала,
– вважає Яковенко.
Тож, мабуть, за бажанням, флот Росії можна ліквідувати. І з іншого боку – моральна ситуація для росіян теж змінюється.
"Тут напрошуються аналогії – командирські кораблі топлять досить рідко. Останній такий випадок в Росії був у 1905 році під час російсько-японської війни. Після цього Росія швидко війну програла", – додав журналіст.
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