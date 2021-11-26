Є ризик ескалації через закон про перехідний період, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення закону про перехідний період на окупованих територіях поки що не просуватимуть. Глава держави переконаний, що його прийняття матиме певні ризики.

Проти ухвалення закону про перехідний період виступають не лише Росія, але і західні партнери України. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада.

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Це може означати вихід з мінських домовленостей

Володимир Зеленський розповів, що застосування безпілотників Bayraktar та закон про перехідний період – це 2 питання, з якими закордонні партнери України не погоджуються. За словами президента, ухвалення закону означатиме, що наша країна вийшла з мінських домовленостей. Це унеможливить подальші переговори у нормандському форматі.

Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з принципів, який може призвести до ескалації. Поки на предмет перехідного правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники. Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ",

– заявив Зеленський.

Саме через це президент наголосив, що Україна поки не просуватиме закон про перехідний період на окупованих територіях через можливі ризики.

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