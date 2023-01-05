Рогозін у Донецьку або мобілізовані в Макіївці: хто з росіян є законною військовою ціллю

Дмітрій Рогозін відправив листа з погрозами та уламок снаряда, який вийняли з нього, Еммануелю Макрону. Колишній очільник "Роскосмосу" шокований фактом того, що міг потрапити під обстріл у Донецьку.

Що цікаво, втрати Росії в Україні вже складають понад 100 тисяч окупантів і приблизно такою ж є цифра поранених загарбників, цілком ймовірно, схожими уламками. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Щойно Рогозін перетнув кордон України – став законною ціллю

Утім, відповідні 200 тисяч уламків Рогозін нікому не відправляв, йому важливий лише той, що влучив у нього. Адже упродовж 10 місяців війни його мало цікавило, що зброя НАТО може поранити або вбити російських військових.

що уламок, який дістали з Рогозіна є елементом снаряда, випущеного з французької гаубиці Caesar. Ймовірно, саме тому ексголова "Роскосмосу" надіслав листа президенту Франції.

Колишній очільник "Роскосмосу" обурений інцидентом, який стався з ним під час святкування Дня народження у Донецьку, адже він "політик", тож як його може взагалі стосуватися війна?

Ба більше, історія з Рогозіним викликала хвилю зацікавленості серед росіян, чи можна взагалі вважати його законною ціллю у війні. Росіяни чомусь не здогадуються, що будь-яка людина, що перетнула український кордон з метою окупації може стати законною військовою ціллю.

"Все, що розташовано на території України – нам вирішувати (чи є законною військовою ціллю – 24 Канал). Рогозін перебував на території України", – пояснив політтехнолог.

За його словами, ще на початку повномасштабного вторгнення в Україні ухвалили закон, який дозволяє українцям ліквідовувати будь-якого росіянина, який прийшов окуповувати наші землі. І стосується це не лише російських військових.

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Путін розуміє, тому боїться їхати в Крим

Раніше Рогозін був представником Росії в НАТО. Він жив у Брюсселі та вважав себе європейськи політиком. Саме тому він надіслав листа своєму європейському "колезі" – він ще не зрозумів, що є бандитом та учасником геноциду, щойно він перетнув український кордон.

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На думку Шейтельмана, в Росії є одна особа, яка це точно зрозуміла – кремлівський диктатор Владімір Путін. Так, за час повномасштабного вторгнення він жодного разу не перетнув кордони України.

Він раніше їздив до Криму, а за час війни – жодного разу не відвідав. Путін розуміє, що стає легітимною військовою ціллю, бо у цей час підпорядковується законодавству України. За законом – будь-хто має право його вбити,

– сказав політтехнолог.

Крім того, коли Сєргєй Кірієнко приїжджає на Запорізьку АЕС, то теж стає законною військовою ціллю. Так, поки він перебував на території Росії він нею не був, оскільки політики мають дипломатичну недоторканість. Утім, коли вони перетинають український кордон – це змінюється. Так само і з Рогозіним.