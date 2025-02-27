Буданов відповів, чи є в Росії лідер, який може становити серйозну загрозу для Путіна

Начальник ГУР наголосив, у Росії однозначно є з чим працювати. Зокрема, йдеться про етнічні, релігійні й техногенні проблеми. Генерал-лейтенант також розповів, чи є зараз загроза режиму Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кирила Буданова Укрінформу.

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Буданов про путінський режим

Начальник ГУР зазначив, у країні-агресорці однозначно є проблеми, з якими можна працювати. Водночас наголосив, це не те що може радикально змінити ситуацію у Росії.

Немає лідера. Якщо з'являється лідер, все може змінитися в один день, як було з Пригожиним, до прикладу. Якщо лідера немає, які б там проблеми не були, все буде так, як воно є. Режим у нього абсолютно стабільний. Немає там того, хто може ставити серйозну загрозу, просто не існує,

– підкреслив Кирило Буданов.

Генерал-лейтенант також навів приклад Сталіна. Водночас наголосив, це не коректне порівняння, адже їх точно не можна порівнювати. Абсолютно різного, так би мовити, "калібру" люди.

"От помер Сталін, це теж історичний факт, половина країни реально плакала, тому що було якось страшно – людина епохи пішла. Але на наступний день що почалося? Боротьба за владу. А ще через досить короткий період – XX з'їзд КПРС, десталінізація, розвінчання культу особистості. Так же ж було. Ви думаєте, що буде щось інакше. Ні", – зазначив начальник ГУР.

Також Буданов наголосив, що історія завжди повторюється.