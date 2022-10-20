Є серйозні руйнування: окупанти вночі поцілили по енергетичному об'єкту на Криворіжжі

Вночі 20 жовтня росіяни вдарили по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Постраждалих немає, але є руйнування.

Мовиться про об'єкт у Криворізькому районі. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. В інших районах області вночі було спокійно.

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Руйнування – серйозні

За словами чиновника, є серйозні руйнування. На місці працюють усі служби. Втім, попередньо відомо, що люди не постраждали.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також підтвердив, що ворог завдав удару по промисловому підприємству та енергооб'єкту в межах міста.

Окремо він нагадав, що по всій країні, зокрема, й у Кривому Розі можливі віялові відключення електропостачання. Тому попросив максимально заощаджувати електроенергію.

Попередні удари по Дніпропетровщині

Вночі 19 жовтня окупанти накрили вогнем 2 райони: Криворізький та Нікопольський. Ракети також влучили по енергетичній інфраструктурі. Відтак без електрики залишилися міста та села у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах і один з районів Кривого Рогу. Були знеструмлені помпові станції місцевих водоканалів, що спричинило перебої з водою.

Нікопольський район окупанти обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. На щастя, постраждалих не було.

17 жовтня окупанти запустили у бік Кривого Рогу 3 ракети, які збили сили ППО. Однак вночі 18 жовтня 2 ракети ворога долетіли. Вілкул повідомляв про влучання та серйозні руйнування.

До речі, у напрямку Кривого Рогу тоді зафіксували пуски ракет Х-101. Однак вони влучили у Дніпро, а не у Кривий ріг. Внаслідок цього теж були серйозні пошкодження.

Резніченко зазначав, що без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Була знеструмлена одна з помпових станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі Дніпра фіксували перебої з водою.

Крім того, 17 жовтня росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

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