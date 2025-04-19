Нардеп відповів, чи реально досягнути перемир'я вже наступного тижня

США можуть відмовитися від посередництва в переговорному процесі щодо завершення війни в Україні, якщо мир не буде досягнутий у достатньо короткий термін. Такі заяви з Білого дому можуть лише підштовхнути Росію до ескалації.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що Україна протягом цього року вже неодноразово чула обіцянки про швидке перемир'я.

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Втім, досі Москва не демонструє жодних ознак готовності до миру. Ба більше – в Росії планують цього року призвати 160 тисяч строковиків, що може свідчити про підготовку до нової хвилі ескалації.

Трамп лише змотивував Москву

"Фраза Марко Рубіо, яку він озвучив, покидаючи Париж, практично перекреслила будь-які шанси на перемир'я. До речі, він зробив те саме, що й Джо Байден наприкінці 2021 року – фактично заявив, що США не будуть допомагати Україні, чим лише мотивував Москву до подальшої ескалації", – сказав нардеп Олег Дунда.

Він додав, що Москва, почувши заяви Марко Рубіо та Дональда Трампа про небажання надалі підтримувати Україну, не має жодної мотивації припиняти вогонь чи завершувати війну.

Шанси на припинення вогню та досягнення домовленостей – у Лондоні, Парижі, Саудівській Аравії чи будь-де ще – дорівнюють нулю й не мають жодних перспектив. І тоді постане запитання до адміністрації Трампа: що ви зробили за ці 100 днів,

– підсумував Дунда.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час виборчої кампанії запевняв: він зможе зупинити російську війну проти України за 24 години після вступу на посаду. Після інавгурації новообраний президент запропонував укласти угоду навесні 2025 року. А нині взагалі розмірковує про можливість виходу з переговорів щодо завершення війни.