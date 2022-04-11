"Є щонайменше одна причина": чому неможливий тотальний відступ військ Росії з України

Відведення російських військ з-під Київщини, Чернігівщини та Сумщини було не зовсім добровільним, адже українська армія просто вибила їх з цих територій. Водночас повний вихід окупантів з України неможливий щонайменше з однієї причини.

Про це заявив російський журналіст Іван Яковенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, коли Росія вивела своїх військових з населених пунктів Київщини, світ побачив величезну кількість їхніх злочинів.

Тобто будь-яке відведення військ означає ще більш жахливу політичну поразку путінського режиму. Там виявлятимуть нові злочини. Тому тотальне відведення військ з території України неможливе з цієї причини,

– зазначив журналіст.

Яковенко додав, що такий крок з боку російської влади також означав би повне визнання своєї поразки в Україні.

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