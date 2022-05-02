Є сумніви, що Герасимов був на території України, – Арестович

Раніше лунала інформація, що Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов приїхав до Ізюма, щоб особисто керувати наступом. Інформацію підтвердили в МВС, але в Олексія Арестовича є щодо неї сумніви.

Про прибуття Герасимова під Ізюм стало відомо 30 квітня, а вже 1 травня пролунала інформація, що він поранений у ногу та евакуйований до Росії.

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Сумніви щодо "відрядження" Герасимова

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, сприймати інформацію про візит Герасимова під Ізюм та його поранення не варто одразу приймати на віру.

У мене є обгрунтовані сумніви щодо того, що він Герасимов був на території України, і ще більші сумніви щодо його поранення,

– заявив Арестович.

Він повідомив, що точно відомо про знищення 200 росіян внаслідок трьох ударів по штабах, серед них як мінімум 30 старших офіцерів.

"Також ми точно знаємо про те, що один з елітних підрозділів російського спецназу, який охороняв когось дуже важливого, дуже сильно постраждав. Багато вбитих та поранених. Тобто когось вони таки охороняли, але чи був це Герасимов – ще те питання", – додав радник голови ОП.

Герасимов в Україні: що відомо

Російські окупанти зосередили свої великі сили на Ізюмському напрямку. 28 квітня ЗСУ повідомили, що ворог готується до масштабного наступу. Саме тоді й з'явилася інформація про те, що керувати атакою особисто приїхав Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов.

1 травня Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі повідомив про те, що Валерій Герасимов міг отримати поранення. Також про поранення Герасимова повідомив і колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він заявив, що Герасимов отримав осколкове поранення у ногу.

Натомість журналісти Conflict Intelligence Team спростували поранення Герасимова. Їхні джерела повідомили, що Герасимов прилітав у Бєлгород, але жодних нарікань на здоров'я у нього не було.

У МВС заявили, про єідтвердження, що Герасимов був під Ізюмом, але жодної достовірної інформації про його поранення немає.

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