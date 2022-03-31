Є тільки один шлях, вибороти мир та безпеку, – Зеленський знову звернувся до українців

Нині закінчується 36 день загальнодержавної оборони від Росії після 8 років війни на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до українців.

Він зауважив, що березень минув абсолютно непомітно. Плин часу не фіксується й наразі кожен день подібний на попередній.

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Наразі є одне завдання для всіх – захиститися, врятувати людей та стримати загарбників.

Увесь цей березень та 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін: з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. У них стільки зла, стільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне – якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити,

– сказав Зеленський про російських загарбників.

Він зауважив, що "пекельні химери" думали, що захоплять Україну за 3 – 5 днів. Але "коли ти на своїй землі, тобі все допомагає". І сили природи і люди, від яких навіть не можна було цього очікувати. Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог.

Вже 36. А ми стоїмо і будемо боротися далі, до кінця. Стільки, скільки вистачить сил. Стільки, скільки буде можливостей, щоб жодної потвори на нашій землі не залишилось,

– заявив президент.

На відео він вказав на будинок з химерами та зауважив, що якщо в Україні й можуть існувати химери, то лише такі – "рідні й добрі".

Президент подякував нашим захисникам

Впевнений, для кожного й кожної з вас надзвичайно приємно читати й дивитися новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. І це так. Наші Збройні Сили, Національна поліція і Національна гвардія, розвідка – вони молодці. Абсолютна їм вдячність!,

– сказав глава держави.

Наразі воїни виганяють окупантів на північ від Києва, на Чернігівському напрямку та у Сумській області. На думку президента, російська війська й самі усвідомлюють, що більше не "витягують" таких інтенсивних боїв, які самі ж розпочали на початку березня.

Відступ – частина тактики ворога

Володимир Зеленський зауважив, що ми повинні усвідомлювати те, що відступ російських військових у деяких напрямках – це частина тактики ворога.

Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших, інших дуже важливих. На тих, де нам може бути складно,

– сказав він.

Тож президент закликав українців проявляти стриманість в емоціях та переживаннях, адже "всі ми однаково хочемо перемоги". Але попереду будуть ще битви, й Україні потрібно пройти "дуже складний шлях", щоб отримати те, чого ми всі прагнемо.

Будьте стриманими й підтримуйте одне одного

Як зауважив глава держави, кожен повинен "як може" мотивувати наших військових, один одного та підтримувати нашу країни. Діти своїми "вподобайками", батьки – теплим словом, волонтери – допомогою, а народ і держава – усіма ресурсами й можливостями, які є.

Стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових – це обов'язкові елементи. Працюю на мотивацію для них і я. Щоденно. Як і кожен з нас,

– додав президент.

Володимир Зеленський нагородив ще 136 військових

Вже традиційно, перед записом звернення, Зеленський підписав указ про вручення нагород 136 військовослужбовцям та військовослужбовицям Збройних Сил України.

Антигерої: Наумова та Криворучка позбавили звання генерала

31 березня Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника УСБУ в Херсонській області Сергія Криворучко.

Сьогодні ухвалене ще одне рішення. Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович,

– повідомив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, "яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина" і які порушують військову присягу на вірність українському народу та захисту держави і її незалежності неодмінного будуть позбавлені вищих військових звань відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

А справжнім героям зі Служби безпеки – така ж абсолютна подяка, як і кожному та кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм!,

– додав президент.

Ситуація на Південному напрямку та на Донбасі залишається дуже складною

Президент повідомив, що окупанти "направляють свій хворий креатив" на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Там вони намагаються організувати свої структури і вигадують, як закріпити там свою присутність.

Звичайно, це для них безперспективно. Що більше вони будуть проявляти там свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самої Росії. Самих росіян. Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?,

– риторично запитав головнокомандувач України.

При цьому російські війська накопичують потенціал для потужних ударів на Донбасі, у Маріуполі та на Харківському напрямку.

Володимир Зеленський пообіцяв, що українська влада та захисники країни будуть робити все можливе, щоб зупинити окупантів і "очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер".

Нині відбулась низка важливих розмов

Сьогодні Володимир Зеленський звернувся до парламентів Австралії, Нідерландів і Бельгії.

Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти Росії. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається,

– сказав він.

Також Зеленський спілкувався з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Посадовці обговорили економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проєктів та динамку руху нашої країни до повноправного членства в ЄС.

"Поки немає миру – потрібні санкції": Україна просить більше санкцій для Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив санкційну політику з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

США запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору,

– повідомив Зеленський.

Він нагадав Москві, що з плином часу санкційна політика проти країни-агресорки буде тривати і посилюватися.

Поки немає миру – потрібні санкції. Поки Росія не почала вкладатися так само щиро в пошук миру, як вона вкладається у знищення нашої держави, санкції залишаться безальтернативними,

– сказав президент.

Окрім цього, Зеленський поспілкувався з Президентом Туреччини Ердоганом. Лідери країн обговорили перспективи переговорів у Туреччині з Росією та створення дієвої системи гарантій для України. Володимир Зеленський подякував Ердогану за готовність Туреччини стати гарантом безпеки для нашої країни.

У додатку "Дія" почали приймати заявки на зруйновану нерухомість

Держава обіцяє повернути громадянам України усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо. За кілька днів українці подали вже 25 тисяч 491 заяву.

Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 тисячі 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше. Тож розповідайте всім, кому це потрібно, про таку державну програму. Важливу програму. Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі,

– повідомив Зеленський.

Він зауважив, що попри складні часи "ми всі маємо думати про майбутнє" і про те, якою Україна буде після цієї війни, яким буде наше життя.

Бо це і є війна за наше майбутнє. Це війна за наше життя, у якій у нас є тільки один шлях – вибороти для України мир. Вибороти для України безпеку. Слава усім нашим героям! Слава Україні!,

– завершив свою промову президент.

Нічне звернення Володимира Зеленського 31 березня: дивіться відео