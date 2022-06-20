Є трохи інша причина, – радник мера Маріуполя пояснив ексгумацію тіл у місті

Російські окупанти почали ексгумацію тіл в Маріуполі. У них на це є свої причини. Головна із них – колаборанти.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також наголосив, що санепідеміологічна ситуація у місті не покращилась, а окупанти свідомо знищують українців – як живих, так і тих, хто вже загинув від рук ворога.

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За його словами, російські нелюди проводять ексгумацію тіл з декількох причин.

Мабуть, з одного боку, вже прийшов час. З іншого боку – є інша причина,

– сказав Андрющенко.

Він наголосив, що там, де колаборанти "працюють" разом з окупантами – там відбувається величезна корупція.

"Був великий скандал на минулому тижні через ту інформацію, яку ми оприлюднили. Мовилось про те, як обдирають людей через поховання за 20 тисяч гривень. Тому вони й почали ексгумацію", – вважає радник міського голови.

Як відбувається ексгумація маріупольців

У Маріуполі мешканці тимчасово окупованого міста, яким потрібно поховати загиблих родичів, вимушені довго чекати на труни. А трупи в цей час зберігаються посеред вулиці і навіть зникають. Цим і користуються ділки: за 20 тисяч гривень вони обіцяють "порішати" усі проблеми та провести поховання

"Людей просто викопують з могили, їх, як сміття завантажують в трактор, відвозять у свій імпровізований морг, де люди на вулиці лежать. Потім їх скидають в братські могили і засипають землею", – поділився моторошними подробицями він.

Людям у Маріуполі бракує води

Разом з тим, питна вода залишається проблемою номер один у захопленому місті. Попри анонсовану окупантами доставку води раз на тиждень, набрати її мають можливість не всі мешканці.

У деяких районах, де частково з'явилось водопостачання, розв'язують проблему завдяки використанню технічної води замість питної. Для мешканців Лівобережного району проблема залишається невирішеною.

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