ЗМІ пишуть, що в України не залишилось ракет до Patriot та Iris-T: у Повітряних сил відреагували

Оглядач німецького видання Юліан Рьопке написав, що нібито в Україні залишились майже нульові запаси ракет для систем Patriot та IRIS-T. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Київ самотужки не виробляє ці системи та боєприпаси до них.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону, що Україні потрібно більше ракет. Про це після масованої атаки по Україні 11 квітня говорив й президент Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Повітряних силах ЗСУ про потребу ракет для Patriot та Iris-T

Наші партнери знають про нашу потребу. Вони знають, скільки в нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите й сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи,

– розповів речник.

Ілля Євлаш зауважив, що наші військові збили 16 з 17 "Шахедів". У ніч проти 11 квітня Збройні Сили України збили 16 з 20 ракет Х-101/Х-555 та майже всі 40 дронів, дві з чотирьох ракети Х-59.

"Звісно, що "Кинджали" збивати досить складно. Це не звичайна зброя, не крилаті ракети, які вдається збивати навіть нашим вогневим групам. Тому це надзвичайно складна ціль. Для цього нам необхідна велика кількість Patriot. Це єдина зброя, яка може наразі ефективно протистояти потужним засобам повітряного нападу ворога. І звісно ж ми дуже очікуємо на постачання нашими партнерами цих систем ППО", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Що написав Рьопке