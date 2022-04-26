Є великі шанси, що українці зможуть вибити росіян із Донбасу, – британський міністр

Збройні Сили України можуть вибити російських військових із території Донбасу, де війна триває з 2014 року.

Донбас буде "міцним горішком для росіян", – британський міністр

Таку думку висловив міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі. Він поставив під сумнів, що росіянам вдасться захопити східні частини Донбасу.

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Міністр Гіппі заявив, що Донбас буде "надзвичайно міцним горішком для росіян". За його словами, "є всі шанси, що українці зможуть їх вибити".

Він наголосив, що дві сили "більш збалансовані" на Донбасі, аніж у Київській області. Разом з тим, за його словами, українські військові мають перевагу на Донбасі у вигляді вже встановлених оборонних позицій.

Зауважимо, що раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович також висловив думку, що за результатами війни Україні вдасться повернути контроль над Донецьком і Луганськом.

Яка ситуація на Донбасі: коротко

Після того, як російські військові зазнали невдачі на Півночі України, вони зосередили сили на Сході та Півдні нашої країни.

У Кремлі поставили завдання вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Українські військові героїчно тримають оборону та завдають російському ворогу втрат. За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки.

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