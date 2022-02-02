Є версія, що це компромат Авакова, – політолог про "злив" відео з Трухіним

2 лютого 2022 , 20:15
Читать новость на русском

У мережі з'явилось відео з місця ДТП, фігурантом якої став Олександр Трухін. Це міг бути "злив" проти "слуг народу".

До "зливу" може бути причетний колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Володимир Фесенко.

Зверніть увагу Мають понести відповідальність, – в УП розповіли про замовчування деталей ДТП з Трухіним

Яка популярна версія "зливу"

За його словами, наразі це відео стало елементом політичних інтриг. В будь-якому випадку це урок на майбутнє.

Популярна версія, що це підступ Авакова, працюють його компромати і зв'язки в МВС. Я цього не унеможливлюю,
– наголосив Фесенко.

Він зауважив, що факт відео дійсно всіх вразив. Політолог припустив, що після того, як відреагував президент, почалась ланцюгова реакція.

Без політичного керівництва не обійшлось, – Фесенко

"Цей ланцюг треба розплутати і виявити конкретну відповідальність кожної посадової особи. Без політичного керівництва точно не обійшлося", – відзначив Фесенко.

Він вважає, що у порівнянні із багатьма іншими ситуаціями, швидкий розвиток подій міг спричинити лише один чинник – особиста позиція президента.

Хто ховав це відео, чому, де і як – це треба розслідувати. Цілком ймовірно, що зв'язки у Трухіна є. Можливо, по лінії Державного бюро розслідувань.

Володимир Фесенко

Політолог

Фесенко про "злив" відео із Трухіним: дивіться відео

Про яке відео мовиться

  • ЗМІ оприлюднили відео з місця ДТП, що сталася в серпні на Бориспільській трасі, фігурантом якої був Трухін.
  • Журналісти "Української правди" отримали запис з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який один із перших прибув на місце аварії.
  • На ньому Трухін звертався до правоохоронця з пропозицією, що піде в ліс, а потім пообіцяв поговорити з Денисом Монастирським.
  • Окрім цього, Трухін сказав, що не був за кермом автомобіля, який потрапила у ДТП. Хоча вже тоді був свідок, який вказав, що саме нардеп виходив з водійських дверцят.
  • Також нардеп намагався домовитися з поліцейськими. Він пропонував їм гроші з сумки у багажнику, аби "зам'яти" справу. 
Автор: Анастасія Мигидюк