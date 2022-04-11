Є відео вбивств, мапи та перехоплені розмови, – Зеленський про докази злочинів росіян

Володимир Зеленський заявив, що в українських правоохоронців є чимало доказів злочинів росіян в нашій країні. Тому їх вдасться притягнути до відповідальності.

Слідство та прокуратура вже працюють. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке опублікував Офіс Президента.

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Є багато аудіозаписів. Служба безпеки перехопила розмови з їхніми батьками. Вони розповідають батькам та друзям про те, що брали (крали у домівках українців – 24 канал),

– сказав глава держави.

Також Зеленський розповів про відео, на яких видно:

як росіяни займаються мародерством;

відправляють награбоване у Росію;

вбивають українців.

Про вбивства людей зізнавалися й полонені окупанти. Деякі російські льотчики, яких брали у полон, мали карти населених пунктів, які бомбардували.

Крім того, зараз відбуваються експертизи зі знайденими тілами вбитих. Президент запевнив, що доказів злочинів росіян дуже багато, що можна буде представити у суді.

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