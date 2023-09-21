Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру, – ОВА про наслідки атаки на Рівне

Російські військові зранку 21 вересня атакували Рівне крилатими ракетами. Місцева влада зазначає, що ворог поцілив в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Близько 09:00 глава ОВА Віталій Коваль актуалізував дані щодо атаки по Рівному. За його словами, область зазнала декількох ракетних ударів.

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Що відомо про влучання

Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території,

– зазначив Віталій Коваль.

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На щастя, минулося без людських жертв, додав він.

За словами Віталія Коваля, частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Над відновленням її постачання активно працюють бригади Рівнеобленерго.

Зазначимо, що повітряна тривога у Рівненській області пролунала о 04:54. А вже о 06:23 кореспонденти "Суспільного" повідомили про те, що в обласному центрі пролунали вибухи. О 06:27 вони зазначили, що у частині міста відсутнє світло.

Власне, о 07:23 Віталій Коваль розповів, що у Рівному – прильоти російських ракет. За його словами, працюють всі відповідні служби.

Були прильоти також на Львівщині

О 06:35 глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що у Дрогобицькому районі пролунали вибухи. Він пообіцяв пізніше розповісти деталі.

Після 7 ранку глава ОВА зазначив, що близько 06:25 російські військові завдали три ракетні удари по Дрогобичу. Два прильоти були по промисловому об'єкту. Внаслідок цього загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Відомо про загоряння на площі близько 30 квадратних метрів.

Ще один ракетний удар був по приватному двоповерховому складу. Внаслідок цього виникло загоряння на площі 20 квадратних метрів.

Звернімо увагу, що під час ранкової масованої атаки десятки ракет летіли відразу з кількох напрямків. Причому, ворог бив кількома хвилями. Остання була після того, як по всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.