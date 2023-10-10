Нічна атака "Шахедами": Росія влучила по логістичній інфраструктурі на Одещині
Джерело:Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня розповіли, що Росія майже 3 години атакувала Україну. Наші військові розповіли, що окупанти заходили на удар з різних напрямків.
Наші військові збили ворожі цілі в трьох областях. Попередньо писали про роботу ППО в Одеській та Миколаївській областях.
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Що відомо про влучання ворожого дрона
Знов ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Протягом майже 3 годин понад 3 десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар,
– заявили військові.
Вони уточнили, що українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 27 безпілотників типу Shahed-131/136:
- 1 – на Миколаївщині;
- 3 – на Херсонщині;
- 23 – на Одещині.
На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали,
– повідомили Сили оборони.
Де зафіксували влучання ворогів
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ворог протягом майже 3 годин дуже щільно атакував декількома групами ударних безпілотників.
Знову використовували тактику щільної атаки – в дуже короткий проміжок часу великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків. Тобто випущені всі вони були з Кримського півострова, але використовували складну траєкторію – баражували дуже різними маршрутами й з різних напрямків заходили на удар,
– пояснила Гуменюк.
За її словами, саме тому такий результат роботи протиповітряної оборони. Хоча вороги намагались виснажувати системи ППО, та результат красномовний – військові збили 27 дронів. Речниця також уточнила, що відбулось влучання в логістичні об'єкти регіону.
Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вороги влучили по логістичній інфраструктурі Одеської області. Він закликав людей перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Росія атакувала Південь України
- Росія почала запускати дрони по Півдню України ще орієнтовно з 22:17 10 жовтня. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ворожих дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської області. Згодом дрони рухались в напрямку села Коблеве Одеської області, також працювала ППО на Миколаївщині.
- Далі ворог запустив ще щонайменше двічі декілька груп "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Півдня. Напередодні опівночі вибухи лунали в Одесі та в районі Вилкового. Там працювала ППО.
- Вранці 10 жовтня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти випустили по нашій державі 36 ворожих безпілотників. З них 27 – збили наші військові.