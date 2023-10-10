Нічна атака "Шахедами": Росія влучила по логістичній інфраструктурі на Одещині

10 жовтня 2023, 08:08
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Джерело:

Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня розповіли, що Росія майже 3 години атакувала Україну. Наші військові розповіли, що окупанти заходили на удар з різних напрямків.

Наші військові збили ворожі цілі в трьох областях. Попередньо писали про роботу ППО в Одеській та Миколаївській областях.

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Що відомо про влучання ворожого дрона

Знов ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Протягом майже 3 годин понад 3 десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар,
– заявили військові.  

Вони уточнили, що українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 27 безпілотників типу Shahed-131/136:

  • 1 – на Миколаївщині;
  • 3 – на Херсонщині;
  • 23 – на Одещині.

На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали,
– повідомили Сили оборони.  

Де зафіксували влучання ворогів

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ворог протягом майже 3 годин дуже щільно атакував декількома групами ударних безпілотників. 

Знову використовували тактику щільної атаки – в дуже короткий проміжок часу великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків. Тобто випущені всі вони були з Кримського півострова, але використовували складну траєкторію – баражували дуже різними маршрутами й з різних напрямків заходили на удар,
– пояснила Гуменюк.

За її словами, саме тому такий результат роботи протиповітряної оборони. Хоча вороги намагались виснажувати системи ППО, та результат красномовний – військові збили 27 дронів. Речниця також уточнила, що відбулось влучання в логістичні об'єкти регіону.  

Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вороги влучили по логістичній інфраструктурі Одеської області. Він закликав людей перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Росія атакувала Південь України 

  • Росія почала запускати дрони по Півдню України ще орієнтовно з 22:17 10 жовтня. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ворожих дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської області. Згодом дрони рухались в напрямку села Коблеве Одеської області, також працювала ППО на Миколаївщині.
  • Далі ворог запустив ще щонайменше двічі декілька груп "Шахедів" з Чорного моря у напрямку Півдня. Напередодні опівночі вибухи лунали в Одесі та в районі Вилкового. Там працювала ППО. 
  • Вранці 10 жовтня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти випустили по нашій державі 36 ворожих безпілотників. З них 27 – збили наші військові. 
Автор: Діана Квасневська