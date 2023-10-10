Нічна атака "Шахедами": Росія влучила по логістичній інфраструктурі на Одещині

Сили оборони Півдня розповіли, що Росія майже 3 години атакувала Україну. Наші військові розповіли, що окупанти заходили на удар з різних напрямків.

Наші військові збили ворожі цілі в трьох областях. Попередньо писали про роботу ППО в Одеській та Миколаївській областях.

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Що відомо про влучання ворожого дрона

Знов ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Протягом майже 3 годин понад 3 десятки ударних безпілотників кількома групами з різних напрямків заходили на удар,

– заявили військові.

Вони уточнили, що українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 27 безпілотників типу Shahed-131/136:

1 – на Миколаївщині;

3 – на Херсонщині;

23 – на Одещині.

На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали,

– повідомили Сили оборони.

Де зафіксували влучання ворогів

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ворог протягом майже 3 годин дуже щільно атакував декількома групами ударних безпілотників.

Знову використовували тактику щільної атаки – в дуже короткий проміжок часу великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків. Тобто випущені всі вони були з Кримського півострова, але використовували складну траєкторію – баражували дуже різними маршрутами й з різних напрямків заходили на удар,

– пояснила Гуменюк.

За її словами, саме тому такий результат роботи протиповітряної оборони. Хоча вороги намагались виснажувати системи ППО, та результат красномовний – військові збили 27 дронів. Речниця також уточнила, що відбулось влучання в логістичні об'єкти регіону.

Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вороги влучили по логістичній інфраструктурі Одеської області. Він закликав людей перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Росія атакувала Південь України