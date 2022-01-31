Є всі шанси, що дипломатія досягне успіху, – Кулеба про загрозу вторгнення Росії

Дмитро Кулеба заявив, що Україна – готова до нової російської агресії. Водночас наразі є шанси, що дипломатія досягне успіху.

Глава МЗС України під час брифінгу заявив, що Україна має безпрецедентний рівень підтримки світових партнерів. Десятки тонн оборонної зброї, які прибувають в Україну, – це тонни аргументів. Вони посилюють переговорну позицію України.

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Якщо Росія вдасться до збройної ескалації, то ми захищатимемося та боротимемося. Але наразі є всі шанси на те, що дипломатія зможе досягти успіху,

– заявив Кулеба.

Ризики військової ескалації знижуються

Кулеба заявив, що ризики військової ескалації знижуються завдяки візитам іноземних посадовців.

Глава МЗС України заявив: він закликав іноземних колег приїхати в Україну в січні – лютому 2022 року.

Одночасно очікують візити прем'єрів:

Великої Британії – Бориса Джонсона;

Польщі – Матеуша Моравецького;

Нідерландів – Марка Рютте.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.