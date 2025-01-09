Україна розглядає чоловіків, які перебувають за кордоном, як потенційний мобілізаційний ресурс

Український уряд не відкидає потенційного залучення до військової служби українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов під час пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Як чоловіки, що зараз за кордоном, можуть допомогти Україні

На запитання журналістів щодо того, чи розглядає український уряд чоловіків, які перебувають за кордоном, як потенційний мобілізаційний ресурс, міністр запропонував змінити підхід до формулювання питання.

Він наголосив, що наразі Україна потребує надійного захисту, а ключове питання полягає в тому, як саме цей захист забезпечити. Проте не всі чоловіки, зі слів Чернишова, можуть долучитися до військової служби.

Ми потребуємо залучення чоловіків у виробництво, у військово-промисловий комплекс. Але, безумовно, Україна розраховує на будь-яку підтримку, щоб Україна встояла. Ця підтримка, може бути й військовою, і професійною і гуманітарною, і волонтерською, різною,

– сказав міністр.

Нагадаємо, під час пресконференції міністр національної єдності заявив, що чоловікам, які зараз за кордоном, Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації. Для цього планують розгорнути центри вакансій, які працюватимуть як в Україні, так і в країнах перебування українців.

В уряді наголошують, що рішення про повернення до України кожен громадянин ухвалюватиме самостійно. Наразі планів про примусове повернення немає.