Є загроза: мер Івано-Франківська закликав реагувати на тривоги вночі

Окупанти готують нові масовані удари по Україні. Цього разу головним напрямок ворожої атаки можуть стати західні області.

Про потенційну небезпеку попереджають моніторингові канали, а також місцева влада.

Куди Росія може скерувати масовані удари?

Моніторингові канали пишуть, що Росія може готувати масштабні атаки по західних регіонах і Чернігівщині.

У Криму нібито накопичили понад 200 дронів "Герань-4/5", а з аеродромів "Шаталово" та "Міллерово" вже фіксують пуски "Герань-2" у напрямку західних областей.

Про загрозу повідомив і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Реагуємо на тривоги протягом ночі! Є загроза!,

– написав міський голова.

Раніше радник президента "Флеш" розповідав, що Росія випробовує нові маршрути атак реактивними дронами "Герань-4" по західних областях України.

Ворог може зменшувати бойову частину дронів, щоб збільшити дальність їхнього польоту.

За словами "Флеша" Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і близько 700 "Герань-5".

Крім того, ворог вдосконалює "Герань-5". Під час маневрування їхня швидкість може сягати 1000 кілометрів на годину. Це ускладнює роботу української ППО.

Також росіяни розробляють дешеві реактивні ракети, які планують виробляти десятками тисяч на рік.