Чи є в Росії достатньо сил, щоб атакувати Україну з Білорусі: що кажуть прикордонники

Ситуація на кордоні з Білоруссю під контролем. Поряд з українським кордоном не виявлено переміщення техніки, підрозділів чи особового складу армії Білорусі.

Україна продовжує укріплювати цей напрямок, оскільки він залишається потенційно небезпечним. Водночас на кордоні з Білоруссю відсутня військова активність. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи є в Росії достатньо угруповань для нападу на Україну

Він зазначив, що у Росії, наприклад, на території Білорусі відсутні необхідні угруповання, сили та засоби для здійснення будь-яких дій проти України з білоруської території.

У напрямку кордону з Білоруссю ситуація відмінна від кордону з Росією. Там обстановка повністю контрольована і поряд з нашим кордоном ми не бачимо якоїсь активності з переміщення техніки, або підрозділів, або особового складу армії Білорусі. Звісно, що певна кількість сил, підрозділів Білоруссю використовується для того, щоб посилити кордон з нашою країною, але вони перебувають на певній віддаленості від кордону з нашою державою,

– розповів Демченко.

Демченко також наголосив, що цей напрямок залишається загрозливим, тому укріплення кордону продовжується, а підрозділи розвідки пильно стежать за тим, що відбувається по той бік кордону.

Зверніть увагу! Це роблять для того, щоб аналізувати всю наявну інформацію, розуміти чи змінюється ситуація, наскільки вона є загрозливою для того, щоб посилити той чи інший напрямок, якщо ситуація змінюватиметься.

Раніше, з боку Білорусі вже лунали заяви про стягнення військ до українського кордону, але це не більше, ніж інформаційний вплив. Білорусь залишається маріонеткою Росії.