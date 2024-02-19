В Україні оголошували загрозу "Шахедів": в окремих регіонах лунали вибухи
Увечері 19 лютого росіяни "традиційно" запустили "Шахеди" по Україні. Небезпека тривала кілька годин.
Цього дня вже була масштабна тривога по всій Україні через зліт МіГ. Низку областей атакували балістикою, лунали вибухи.
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Де оголошували тривогу
Відбій загрози БпЛА. Тривога триває у Харківській області через активність тактичної авіації ворога. Країною пішли відбої, тривога на 00:15 є у таких областях: Повітряні сили про ситуацію: Вибухи в Дніпрі. "Шахеди" вже долетіли до Полтавщини. Ракета на Дніпро. Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Тривогу оголосили на Черкащині. Де летять "Шахеди": Повітряні сили деталізували, де зараз летять дрони: Дрони загрожують таким областям: Нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний. "Шахеди" загрожують Запоріжжю та Дніпропетровщині. Дрони полетіли на Харківщину. Першою областю, де ПС оголосили про небезпеку від "Шахедів", стала Донецька.
Відбій загрози БпЛА. Тривога триває у Харківській області через активність тактичної авіації ворога.
Країною пішли відбої, тривога на 00:15 є у таких областях:
Повітряні сили про ситуацію:
Вибухи в Дніпрі.
"Шахеди" вже долетіли до Полтавщини.
Ракета на Дніпро.
Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
Тривогу оголосили на Черкащині.
Де летять "Шахеди":
Повітряні сили деталізували, де зараз летять дрони:
Дрони загрожують таким областям:
Нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.
"Шахеди" загрожують Запоріжжю та Дніпропетровщині.
Дрони полетіли на Харківщину.
Першою областю, де ПС оголосили про небезпеку від "Шахедів", стала Донецька.