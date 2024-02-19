В Україні оголошували загрозу "Шахедів": в окремих регіонах лунали вибухи

Увечері 19 лютого росіяни "традиційно" запустили "Шахеди" по Україні. Небезпека тривала кілька годин.

Цього дня вже була масштабна тривога по всій Україні через зліт МіГ. Низку областей атакували балістикою, лунали вибухи.

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Де оголошували тривогу