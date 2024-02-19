В Україні оголошували загрозу "Шахедів": в окремих регіонах лунали вибухи

19 лютого 2024, 22:45
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Увечері 19 лютого росіяни "традиційно" запустили "Шахеди" по Україні. Небезпека тривала кілька годин.

Цього дня вже була масштабна тривога по всій Україні через зліт МіГ. Низку областей атакували балістикою, лунали вибухи.

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Де оголошували тривогу

01:14, 20 лютого

Відбій загрози БпЛА. Тривога триває у Харківській області через активність тактичної авіації ворога.

00:16, 20 лютого

Країною пішли відбої, тривога на 00:15 є у таких областях:

  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська.
00:14, 20 лютого

Повітряні сили про ситуацію:

  • БпЛА з Кіровоградської області через Миколаївську у напрямку Одещини, курс південно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухається у напрямку Запорізької області, курс південний;
  • Зберігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
23:57, 19 лютого

Вибухи в Дніпрі.

23:56, 19 лютого

"Шахеди" вже долетіли до Полтавщини.

23:55, 19 лютого

Ракета на Дніпро.

23:48, 19 лютого

Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

23:38, 19 лютого

Тривогу оголосили на Черкащині.

23:28, 19 лютого

Де летять "Шахеди":

  • БпЛА у Кіровоградській області зі сходу у напрямку Кропивницького;
  • БпЛА на Кіровоградщині рухається у напрямку Кременчука;
  •  БпЛА у західній частині Дніпропетровської області курсом на Кременчук;
  • БпЛА на околицях Дніпра.
22:52, 19 лютого

Повітряні сили деталізували, де зараз летять дрони:

  • Нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний;
  • БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний;
  • БпЛА з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний;
  • БпЛА у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.
22:40, 19 лютого

Дрони загрожують таким областям:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська.
22:35, 19 лютого

Станом на 22:35 тривогу оголошено в таких регіонах

22:26, 19 лютого

Нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.

21:42, 19 лютого

"Шахеди" загрожують Запоріжжю та Дніпропетровщині.

21:10, 19 лютого

Дрони полетіли на Харківщину.

21:00, 19 лютого

Першою областю, де ПС оголосили про небезпеку від "Шахедів", стала Донецька.

Автор: Ірина Чеботнікова