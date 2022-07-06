Путін впевнився, що його владі зараз нічого не загрожує, – Піонтковський

Взяття Донбасу та окремих частин Херсонської та Запорізької областей Путін зможе продати як "перемогу" у війні. Кремлівський диктатор планує закріпити її за допомогою Заходу.

Крім того, Путін впевнився, що його особистій владі наразі нічого не загрожує. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Важливо Уже через 2 місяці, – Піонтковський припустив, яку наступну "перемогу" продаватиме Путін

"Мирний план"

За словами публіциста, 15 пунктів цього плану опубліковані у центральному органі КДБ у Вашингтоні – журналі Дмитра Саймса The National Interest.

План приблизно такий: у найближчі два місяці "відтяпати" ще деякі шматочки, взяти Слов'янськ, знову мобілізувати свою західну агентуру та закріпити те, що вони назвуть "перемогою",

– сказав він.

Ба більше, як "жест доброї волі" росіяни розглядають відмову від частин Херсонської та Запорізької областей. Натомість висунути Україні низку принизливих вимог: відмова від вступу до НАТО, військової допомоги, скорочення армії тощо. Іншими словами – це план знищення української держави, як вони намагалися це зробити за допомогою мінських домовленостей.

Початок вересня – черговий важливий етап

Публіцист наголошує, що на початку вересня або Україна поверне Херсон, або Росія візьме Слов'янськ. І залежатиме це не від українців або росіян, а від Заходу та США. "Наскільки вони реалізують постачання озброєння, зокрема ППО, які були нам обіцяні", – пояснив він.

У росіян буде шок

Андрій Піонтковський також зауважив, що коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів, у Росії буде справжній шок. Це спричинить повне падіння "піраміда брехні" як всередині Кремля, так і в російському суспільстві. "Але до кінцевої перемоги залишиться дуже багато часу і жертв. Тому потрібно підштовхувати людей, які після взяття Херсона зрозуміють, що війна програна", – зазначив Андрій Піонтковський.

Він пояснив, що необхідно "натякнути" представникам російської політичної еліти, що їм не обов'язково гинути разом з Путіним. У результаті вони здадуть президента Росії та деяких його посіпак, і на тому все почне завершуватися.

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