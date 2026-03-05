Є занепокоєння через сигнали від США, – Зеленський про зброю для України та Іран

Україна стурбована через сигнали від США стосовно подальшої допомоги для захисту від російських атак. Ідеться зокрема, про додаткові системи ППО, яких Вашингтон потребує через конфлікт проти Ірану.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відповідь на питання щодо занепокоєнь у звʼязку з наслідками війни на Близькому Сході в інтерв'ю Rai Italia.

Чи припиниться допомога США?

Президент констатував, що Іран тривалий час передавав Росії озброєння для здійснення атак на Україну, проте наразі це занепокоєння дещо зменшилося, оскільки у поточній ситуації Тегеран навряд чи підтримуватиме Москву.

Попри це, колись Росія отримала від Ірану ліцензії, які дозволяють створювати їхні ракети та безпілотники самостійно. Водночас є невтішні офіційні та неофіційні сигнали від американської сторони щодо підтримки надалі.

Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників,

– написав він.

На його думку, у разі затяжної війни США можуть зменшити поставки систем ППО та ракет до них. За словами Володимира Зеленського, вони будуть дивитися на можливості виробництв ракет-перехоплювачів РАС-2, РАС-3.

Які наслідки може мати для України ескалація на Близькому Сході?