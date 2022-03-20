Є зближення щодо критичних питань, – глава МЗС Туреччини про переговори Росії та України

Українська сторона працює над досягненням результатів у переговорах з Росією. Є зближення щодо деяких питань.

Однак деякі питання повинні вирішувати лідери країн. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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Між лідерами – відкриті канали, – Чавушоглу

За його словами, позиції сторін майже збігаються за першими чотирма пунктами.

Спостерігається зближення позицій обох сторін із важливих і критичних питань,

– сказав Чавушоглу.

Він зауважив, що є надії на припинення вогню, якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій.

"Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо", – наголосив турецький міністр закордонних справ.

Позиція Туреччини щодо переговорів

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив із турецьким лідером Реджепом Ердоганом проведення переговорів із Росією. Ердоган знову запропонував Володимиру Путіну поговорити із Зеленським у Туреччині.

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