Чи є в Зеленського шанси виграти другий термін: опитування

Володимир Зеленський наразі прямо не відповідає на питання про те, чи буде балотуватися в президенти на другий термін. Втім, через два роки після президентських виборів, саме Зеленський зберігає найвищий рівень довіри, згідно з рейтингами.

На великій пресконференції з нагоди 2 річниці з часу інавгурації Володимир Зеленський заявив, що ще рано говорити про другий термін. За його словами, перша каденція ще навіть не досягла екватору, тому думати про другу наразі рано.

До слова Донбас, боротьба з олігархами та 2-й термін: про що Зеленський говорив на пресконференції

Друга каденція Зеленського

Водночас Володимир Зеленський сміливо заявив, що хоче бути найкращим президентом в історії України. Його ж наступник має бути ще кращим.

Відтак прямої відповіді на питання, чи він балотуватиметься у президенти, Зеленський не надав.

Пропонуємо вам висловити свою думку стосовно другої каденції Зеленського, якщо він все ж вирішить йти на другий термін.

Рейтинг Зеленського у травні 2021 року