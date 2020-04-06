Є надії, що карантин закінчиться в середині травня, – Корнієнко

У "Слузі народу" сподіваються, що завдяки вчасним обмежувальним заходам, карантин закінчиться до середини травня. Таким чином, місцеві вибори у жовтні повинні відбутись. Проте, на всяк випадок, президентська фракція вивчає правові механізми їх перенесення.

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна вчасно підготувалась до спалаху коронавірусу. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Зараз я відштовхуюся не від будь-якої офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра. Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку і те, що карантинні заходи діють – у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності в порівнянні з іншими європейськими країнами,

– сказав Корнієнко.

Згідно з Конституцією, місцеві вибори повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. Корнієнко сподівається, що через коронавірус їх переносити не доведеться, проте світові прецеденти у парламенті все ж вивчають. "Ми досліджували правові механізми в тих країнах, де зараз вибори переносять. Там далеко не скрізь є зрозумілий правовий механізм. Якби раптом на момент оголошення виборів – у середині-кінці липня – тривав карантин, то, можливо, подібні розмови могли би бути", – пояснив лідер партії "Слуга народу".

Щодо "антикоронавірусних законів" – №3220 та №3275, якими висловила незадоволення Асоціація міст – через значні втрати місцевих бюджетів, то Корнієнко зазначає: частково позиція місцевої влади була врахована.

Вони незадоволені, що ми у них забрали приблизно 12 мільярдів. Але потрібно розуміти нинішні обставини, у багатьох галузей забрали набагато більше. По-іншому ніяк. У нас карантин, у нас нормально не працює економіка і під загрозою медична система у випадку, якщо станеться різкий пік захворюваності,

– розповів Корнієнко.

Зверніть увагу! Що передбачають "антикоронавірусні" законопроєкти?



Закон №3220 щодо підтримки платників податків. Законом передбачено зміни до Податкового кодексу України:

– не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

– встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 30 квітня 2020 року;

– подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;

– не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю;

– об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Законом також внесено зміни до низки інших законів.



Закон № 3275 про соцгарантії. Закон передбачає:

– додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу. Зокрема – доплата в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, залученим у лікуванні хворих на COVID-19, а працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, котрі перебувають удома, – до 100% заробітної плати;

– уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари;

– операції з ввезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняються від сплати ПДВ;

– встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів;

– передбачено виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину;

– спрощується оформлення дистанційної роботи – працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати;

– всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично;

– споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів та пені.

Документом передбачено і збільшення лімітів для груп платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців: перша група – з 300 тис. до 1 млн грн, друга група – з 1,5 млн до 5 млн грн, третя група – з 5 млн до 7 млн грн.



Фінансові полегшення на час карантину / Інфографіка 24 каналу