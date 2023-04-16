Партія Путіна хоче підняти рейтинг завдяки учасникам війни проти України: чи спрацює цей підхід

Путінська партія "Єдіная Росія" бере у свої списки військових, які воювали в Україні. Це може бути спробою підвищити рейтинги партії перед черговими виборами.

Про це 24 Каналу заявив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що такий підхід навряд чи матиме успіх.

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Спроба підвищити рейтинги партії Путіна

За його словами, ці заяви пролунали на тлі невдач російської армії в Україні. Ймовірно, партія Путіна розглядає сценарій, який у своїй статті описав Пригожин, та хоче показати захоплення територій України, як досягнення. У цій статті Пригожин закликає закінчити так звану "СВО" та "намертво" закріпитись на окупованих територіях.

"Я переконаний, що прихід військових у різі політичні проекти зазнає фіаско. Військові повинні займатись своїми справами, а політики бути прагматичними. Якщо говорити за Росію, то залучення військових до політичних партій може бути спробою підняти рейтинги провладних партій. Але цей підхід навряд чи буде успішним", – заявив Клочок.

Путін перетворює "Єдіную Росію" на партію війни