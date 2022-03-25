Єдиний шанс, який залишився в Путіна, – швидко захопити Донецьку та Луганську області, – Гайдай
Джерело:"Лівий Берег"
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай спрогнозував єдиний можливий спосіб залишитися Путіну на плаву. Йому для цього потрібно буде захопити Донецьку й Луганську області.
В інтерв'ю Сергій Гайдай спробував передбачити, що потрібно буде зробити президентові Росії Володимиру Путіну далі. На його думку, єдиний шанс для нього – швидко захопити Луганську й Донецьку області.
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Це єдиний шанс Путіна вилізти з ситуації, в яку він себе загнав
Сергій Гайдай переконаний, що в Росії робитимуть усе можливе для того, щоб якомога швидше захопити Луганську область. Це дозволить бодай трохи витягнути Володимира Путіна з того болота, в яке він власноруч себе загнав.
Щоб він міг усім своїм казати, що завдання виконане: "Донецька і Луганська республіки" відновлені у своїх географічних межах, а Україна демілітаризована,
– зауважив він.
Очільник Луганщини переконаний, що це єдина можливість Путіна вибратися з тієї ситуації, в яку він потрапив з власної ж ініціативи. Водночас він подякував міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Мовляв, за його каденції російську армію обкрадали, а не готували до можливої війни.
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