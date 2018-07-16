Єдиний українець потрапив у топ-100 тенісного рейтингу

В оновленому рейтингу ATP в топ-100 знайшлося місце лише одному українцю – Олександру Долгополову. При цьому у топ-250 – лише двоє українських представників.

Окрім Долгополова, який на 63-му місці (втрата однієї позиції), на 116-му місце опустився Сергій Стаховський. Він втратив одразу сім позицій.

Читайте також: Світоліна залишилася в топ-5 світового тенісного рейтингу

Наступний серед українців – Ілля Марченко – лише 327-ий (втрата 31 позиції).

Найбільше в рейтингу піднявся 17-літній Георгій Кравченко – одразу на 335 позицій вверх. Однак він не входить навість в топ-1000, посідаючи лише 1519-те місце.

Найбільше падіння – у Юрія Джавакяна. Він опустився на 291 позицію і посідає 1314-те місце. Варто зазначити, що Джавакян наприкінці 2017 року був впійманий на вживанні допінгу і відсторонений від змагань до липня 2019 року.