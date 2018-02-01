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Єдиний українець в NBA може перейти в більш престижну команду

22:28, 1 лютого 447 Читать новость на русском

Олексій Лень може піти на підвищення. У найближчі дні єдиний українець, який виступає у NBA, ймовірно, змінить клуб.

"Центровий "Фінікса" на олівці у куди маститішої "Оклахоми", – запевняє інсайдер ESPN Боббі Маркс.

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За сонячних Лень виступає уже п’ятий сезон, утім так жодного разу не пробився із командою до плей-оф національної баскетбольної асоціації. Ось і зараз "Фінікс" далеко поза межами чільної вісімки Західної конференції. А от Оклахома тут на п’ятому місці.

Інтерес до Леня збоку громовержців не випадковий. В цьому сезоні українець набирає в середньому за гру 8,5 очок і виконує більше восьми підбирань.

Теги: Новини України NBA Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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