Єдиний українець в NBA може перейти в більш престижну команду
22:28, 1 лютого 447 Читать новость на русском
Олексій Лень може піти на підвищення. У найближчі дні єдиний українець, який виступає у NBA, ймовірно, змінить клуб.
"Центровий "Фінікса" на олівці у куди маститішої "Оклахоми", – запевняє інсайдер ESPN Боббі Маркс.
Читайте також: Американський баскетболіст гратиме за збірну України
За сонячних Лень виступає уже п’ятий сезон, утім так жодного разу не пробився із командою до плей-оф національної баскетбольної асоціації. Ось і зараз "Фінікс" далеко поза межами чільної вісімки Західної конференції. А от Оклахома тут на п’ятому місці.
Інтерес до Леня збоку громовержців не випадковий. В цьому сезоні українець набирає в середньому за гру 8,5 очок і виконує більше восьми підбирань.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Теніс: 15-річна Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у фінал турніру серед дорослихсьогодні, 08:44
-
Головні новини 1 лютого: скандал навколо "бандерівського" закону у Польщі, замах на "міністра ДНР"сьогодні, 08:01
-
Деокупація Донбасу за певних умов може обвалити рейтинг Порошенка, – соціологсьогодні, 07:01
Коментарі
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера12 листопада 2017 , 15:59
Зникнення Херсона та острів Крим: екологічна катастрофа насувається на Україну15 жовтня 2017 , 15:05
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото13 серпня 2017 , 11:32
З'явилось ще одне цікаве фото із "простецького" життя Марини Порошенко8 вересня 2017 , 17:14
Піонтковський розкрив новий план Путіна по Донбасу16 жовтня 2017 , 19:04