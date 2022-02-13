Єдність та спокій, – спікер Стефанчук звернувся до українців

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав зберігати спокій та підтримувати ЗСУ й дипломатів. Він зазначив, що парламент наразі працює в безперервному штатному режимі.

Про це мовиться у зверненні голови Верховної Ради, яке опубліковане на сайті парламенту. Зараз, впевнений Стефанчук, найбільше Україні допоможе те, що кожен ефективно працюватиме на своєму місці.

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Єдність та спокій – також важливі елементи оборони України

Єдність та спокій — це зараз також елементи нашої оборони, як Збройні Сили й дипломати. Точно не на часі бурхлива конкуренція політичних прапорів чи відчайдушні перегони тих, хто хоче зробити найпафоснішу заяву,

– зазначив Стефанчук.

Спікер закликав громадян України висловлювати підтримку українським військовим та дипломатам. Попереду у нардепів – напружені переговорні дні.

Спікер анонсував зустріч з силовиками

У зверненні спікер анонсував, що керівництво Ради, голови фракцій зберуться на засідання з представниками силових органів, а також економічного блоку. Як повідомляє Укрінформ, прессекретарка Стефанчука Марія Дейнеко наголосила, що зустріч відбудеться о 16:00 14 лютого.

Концентрація дипломатії – найбільша за всі роки

Головуватиме на цьому засіданні секретар РНБО Олексій Данілов.

Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за увесь час війни, але й за всі перші 30 років нашої незалежності,

– додав Стефанчук.

Спікер запевнив, що Рада працює в безперервному штатному режимі і вислови сподівання, що пленарний тиждень буде продуктивним.

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Нардепам зі "Слуги народу" рекомендували не виїжджати з Києва – це на випадок, якщо в Раді ухвалюватимуть важливі рішення.

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, поки що введення воєнного стану не обговорювали.

Тим часом, Джо Байден вкотре поговорив з Володимиром Путіним. У Білому домі кажуть, що досі не зрозуміло, чи вдасться Кремль до агресії.

Щодня збільшується перелік країн, які закликають своїх громадян негайно покинути Україну.

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