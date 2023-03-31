Це буде остання операція: чи наважиться Пригожин підсидіти Путіна

Кар’єра Євгєнія Пригожина може стрімко піти вгору – аж до самого крісла президента. Такі амбіції "кухаря Путіна" обговорюють цілком реально. Утім, очільник ПВК "Вагнера" не наважиться на такий крок.

У цьому впевнений російський правозахисник Марк Фейгін. В ефірі 24 Каналу він пояснив наміри Пригожина та хто йому дозволяє робити свої одіозні заяви.

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Публічна гра Пригожина

Марк Фейгін називає Євгєнія Пригожина людиною балачок, а не справи. Він веде публічну гру, в якій критикує одних, сипле якимись заявами, але нічого серйозного за ними не буде. Ба більше – Пригожин не наважиться підсидіти Путіна у кріслі президента.

"Це виключено. Він може гратися цим, але в президенти не піде. Це буде остання його операція. Якщо замахнеться на Путіна, його дні будуть полічені. Зараз йому дозволяють говорити, поки він обіцяє взяти Бахмут і так далі. Але розхитувати систему не дадуть", – впевнений правозахисник.

Марк Фейгін про примарні амбіції Пригожина: дивитись відео

Пригожин – гравець

В політичній діяльності Євгєній Пригожин просто гравець, відзначив Фейгін. Ймовірно, у нього є команда політтехнологів, які будують якусь політичну стратегію та консультують колишнього в’язня. Але усі його заяви – цілком особиста "ініцатива".

Я думаю, що ми маємо справу з ексцентричною фігурою, яка може дозволити "жити від себе". Він сам по собі такий, не зроблений політтехнологами,

– впевнений спікер.

А от стоїть за Пригожиним безпосередньо Путін. Він використовує його у своїх воєнних цілях. При цьому, зазначає Марк Фейгін, "колишнього кухаря очільника Кремля" ненавидить увесь апарат.

"Путін не любить міняти коней. Далі ситуація все гірше. Всі вони нервують перед діями української армії. Не до Пригожина зараз. В звичайних умовах його б уже повернули на зону. Але ж воювати має хтось, а воюють погано. Тому все це продовжується", – резюмував правозахисник.

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