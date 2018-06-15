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Єгипет – Уругвай: анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018

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Єгипет – Уругвай анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018
Єгипет – Уругвай анонс матчу Чемпіонату світу з футболу 2018

Збірні Єгипту та Уругваю потрапили на Чемпіонаті світу до групи A, де також грають збірні Росії та Саудівської Аравії. Саме Єгипет та Уругвай мають найбільше шансів на вихід з групи в плей-оф, тож їх гра 15 червня – центральна у цьому квартеті

Перемога будь-якої з команд у цьому матчі може гарантувати їй вихід у раунд-плей-оф. Адже обидві збірні виглядають потужніше за збірну Росії, яку теж можна вважати одним з претендентів на вихід з групи. Саудівська Аравія у цьому квартеті – явний аутсайдер.

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Збірна Єгипту не брала участь у Чемпіонатах світу з 1990 року. За цей час у команди змінилося не одне покоління гравців, які завойовували Кубок Африки у 1998, 2006, 2008, 2010 роках та ще раз програли у фіналі у 2017 році. Однак кваліфікуватися на Чемпіонат світу кожен раз не вдавалося. І от через 28 років "фараони" знову на Мундіалі.

Щодо Уругваю, то тут інша ситуація. У 2010 році команда стала четвертою на Чемпіонаті світу, поступившись у матчі за третє місце збірній Німеччини. У 2014 році команда зупинилася вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Колумбії. Правда в групі уругвайці обіграли італійців та англійців, лиш дещо неочікувано поступившись збірній Коста-Рики.

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Головна увага у матчі буде прикута до форварда збірної Єгипту Мохамеда Салаха. Однак ймовірність побачити його у цьому матчі доволі незначна. Форвард "Ліверпуля" лише серед тижня приступив до роботи у загальній групі тож Ектор Купер може не ризикувати гравцем, притримавши його до матчів проти збірних Росії та Саудівської Аравії.

Збірна Уругваю ж попереду буде покладатися на двох зіркових форвардів Едісона Кавані та Луїса Суареса. Оскар Табарес може випустити їх як у парі, так і притримати одного з них на другий тайм.

Букмекери ж вважають, що перемогу здобуде Уругвай. При цьому мінімальна перемога Єгипту 1:0 має такий же коефіцієнт, які розгром 3:0 у виконані збірної Уругваю.

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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