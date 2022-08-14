В Єгипті внаслідок пожежі та тисняви у церкві загинули понад 4 десятки людей

В Каїрі 14 серпня спалахнула пожежа в коптській церкві. Загинули десятки людей.

Займання виникло, коли 5 тисяч вірян зібралися на месу в коптській церкві Абу Сіфін. Вогонь заблокував вхід до храму, тому виникла тиснява.

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Серед загиблих багато дітей

Щонайменше 41 людина загинула, ще близько 14 – постраждали, хоча у ЗМІ є інформація й про 55 травмованих. Повідомляють, що більшість із загиблих – діти.

Президент Абдель Фаттах аль-Сіссі висловив свої співчуття. Він доручив державним органам і установам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися ліквідацією аварії.

У церкві в Єгипті спалахнула пожежа / Фото Ahram:

Лікарні перевели в особливий режим

На місце події направили 30 машин швидкої допомоги, пише ahram. Перші медики прибули о 08:57. Усіх постраждалих відправили до лікарень. Медзаклади в Каїрі перевели в режим екстреної готовності.

Група прокуратури Єгипту оглянула місце події після ліквідації пожежі. Кримінальну лабораторію зобов'язали підготувати звіт про причини інциденту.

Пожежа у ТЦ в Єревані

У Єревані 14 серпня стався вибух в торговому центрі "Сурмалу". Спалахнула масштабна пожежа. Щонайменше одна людина загинула. Ймовірно, це 5-річна дівчинка. Ще 26 осіб зазнали поранень.

Попередньо відомо, що вибухнув склад феєрверків і салютів.

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