У Єгипті офіцер поліції відкрив вогонь по туристах з Ізраїлю: є жертви

У місті Александрія офіцер поліції відкрив вогонь по туристах з Ізраїлю. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела. Згодом у МЗС Ізраїлю підтвердили інформацію про жертв.

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Що відомо про жертв в Александрії

Журналісти зазначають, що офіцер поліції відкрив вогонь з особистої зброї. Вбив двох ізраїльських туристів в Александрії на узбережжі Середземного моря на північ від Єгипту.

Тим часом ізраїльські ЗМІ повідомили, що турист був вбитий під час нападу на ізраїльтян у цьому місті. Окрім того, кореспондент 14 каналу розповів про стрілянину по автобусу з ізраїльтянами в Александрії.

МЗС Ізраїлю заявило, що вивчає новини про те, що ізраїльські туристи були застрелені в Єгипті.

Sky News Arabia пише, що окрім двох туристів, у результаті обстрілу також загинув один єгиптянин. Джерело зазначило, що одна з ізраїльських туристичних груп була поблизу святині в Александрії. Поліцейський, призначений до охорони в цьому районі, вистрілив зі своєї особистої зброї. Загинули 2 членів групи та 1 єгиптянин. Ще один – отримав травми.

За даними ЗМІ, поліцейського вже затримали, а пораненого доставили до лікарні.

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У МЗС вже відреагували

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили інформацію про жертв.

Сьогодні вранці під час візиту групи ізраїльських туристів до Александрії (Єгипту) місцевий житель відкрив по них вогонь, внаслідок чого було вбито двох громадян Ізраїлю та місцевого єгипетського гіда. Ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня важкості,

– розповіли в МЗС.

Також зазначили, що міністерство та посольство Ізраїлю в Каїрі спільно з Радою національної безпеки, офісом прем'єра та армією працюють з владою Єгипту з метою якнайшвидшого повернення ізраїльських громадян до Ізраїлю.

Зверніть увагу! Між Ізраїлем та Єгиптом напружені відносини. Після вторгнення ХАМАС єгипетські перемовники попередили Ізраїль, що у разі наземної операції у Секторі Гази Хезболла вступить у війну.

Це фактично і сталося 8 жовтня. Хезболла обстріляла ізраїльські позиції з території Лівану та вже взяла на себе відповідальність за це.