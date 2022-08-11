Центр російського Єкатеринбурга розмалювали українськими прапорами: приємні фото

У центрі російського Єкатеринбургу з'явилися українські прапори. Жовто-сині фарби нанесли на архітектурні об'єкти вночі 11 серпня.

Українські прапори з'явилися на центральній площі міста біля театру драми. Сині і жовті кольори нанесли на сходи і гранітну кулю вуличні художники. Про це пишуть росЗМІ.

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Як відреагували росіяни на українські прапори

Правоохоронні органи Єкатеринбургу заявили, що звернень до поліції стосовно цього не надходило. У міській мерії вже знають про ситуацію.

Адміністрація міста зазначила, що комунальні служби "очистять об'єкт найближчим часом".



У Єкатеринбурзі намалювали українські прапори / фото росЗМІ



Сині і жовті кольори нанесли на гранітну кулю / фото росЗМІ

У Москві український прапор з'явився на даху адмінбудівлі

Нагадаємо, у квітні прапор України замайорів у столиці росії – Москві. Синьо-жовтий стяг встановили поки не над кремлем, а на даху адміністративної будівлі.

Український прапор підняли над управою району Хорошово-Мньовники. У підсумку чиновники управи зняли український стяг.

Скандал з українським прапором

Жителів Києва вигнали з клубу на пляжі в Чорногорії через прапор України. На них поскаржилися росіяни, і це одразу переросло в конфлікт.

Українці чомусь вирішили повісити прапор на шезлонг. Також у прапори були обмотаними на вигляд неповнолітні хлопець і дівчина.

В описі автор записів вказав, що працівники закладу штовхали його батька. Ймовірно, мовиться про чоловіка в синьому рушнику, який намагався відстояти свої права на шезлонг, який орендував.

Щойно росіяни поскаржилися, що їм не подобається бачити український прапор – господар одразу побіг виганяти нас звідти й сказав, що не хоче бачити тут українців, при цьому штовхаючи моїх матір та батька,

– написав автор.

Згодом чоловік, який найактивніше виштовхував українців, які обмоталися прапорами, сказав, що вони можуть робити це деінде. Він аргументував це тим, що пляжний клуб є приватною територією.

Нагадаємо, раніше над вищою точкою частково окупованого Святогірська замайорів Державний Прапор України. Наші воїни нагадали окупантам, що Святогірськ – це Україна.

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