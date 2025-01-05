Ворожа колона увірвалася до Єлизаветівки, – DeepState

Колона російської бронетехніки прорватися до села Єлизаветівка, що в Донецькій області. Так, ворожа колона увірвалася до населеного пункту у неділю, 5 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис DeepState.

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Російська колона увірвалася до Єлизаветівки

Вказується, що у першій половині дня ворожа колона з 5 російських бойових броньованих машин пробилася через Воздвиженку на Єлизаветівку.

В селі триває бій, так як російські війська висадили десант. В той же час, як зазначили в DeepState, тривають штурмові дії противника на пн-сх околицях Воздвиженки, біля Баранівки та Тимофіївки.

У DeepState також підкреслили, що російські окупанти мають "хорошу ситуаційну обізнаність".

Також там оприлюднили відповідне відео.

Ворожа колона увірвалася до Єлизаветівки: дивіться відео

Нагадаємо, що станом на ранок 5 січня в Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби було зафіксовано 179 бойових зіткнень. Крім того, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаудари, а також здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Російські війська активно штурмують на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 45 наступальних дій агресора у бік Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Новоолександрівки, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

Додамо, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського.

Також 11 атак ворог здійснив на Торецькому напрямку, зокрема в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Крім цього, в Генштабі зазначили, що минулої доби на Курському напрямку ворог 33 рази штурмував позиції наших захисників, завдав 336 артилерійських обстрілів, 17 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБ.

Важливо! Подробиці про ситуацію на фронті станом на 5 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу.