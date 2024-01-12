У Ємені вранці пролунали повторні вибухи, – CNN
Джерело:CNN
США і Велика Британія вночі 12 січня уразили військові об'єкті хуситів у Ємені. Зрештою в країні пролунали повторні звуки гучних вибухів.
Це сталося через кілька годин після того, як було вражено понад 60 цілей єменських хуситів. Наразі немає жодної інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок гучних звуків.
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У Ємені знову неспокійно
Журналісти CNN повідомили, що нові вибухи пролунали в західному портовому місті Ємену Ходейда близько 8 години 35 хвилин за місцевим часом. До цього єменські хусити зазначали, що райони навколо аеропорту Ходейди зазнали ударів вночі.
Один з місцевих жителів розповів журналістам, що бачив, як з боку аеропорту піднімається дим. Він також надав відео, як доказ своїх слів, де видно дим, що піднімається з боку єменського летовища. Однак наразі журналісти не опублікували ці знімки.
Наразі у Міністерстві оборони США не коментували нові вибухи у Ємені. Тож наразі достеменно невідомо, чи були це нові удари по хуситах, або ж це були вибухи не пов'язані із бойовими діями в країні.
США і Британія вразили понад 60 цілей хуситів
- Велика Британія і США завдали ударів по 60 цілях у понад 16 місцях розташування бойовиків-хуситів у Ємені. Зокрема, по вузлах управління, складах боєприпасів, пускових системах, виробничим об'єктам і РЛС застосували понад 100 високоточних боєприпасів.
- Для цієї атаки США використовували підводний човен USS Florida з балістичними ракетами "Огайо", а також ракети "Томагавк". А Британія за допомогою своїх 4 винищувачів RAF Typhoon FGR4 та за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV.
- Раніше у Міноборони Великої Британії повідомляли, що внаслідок атаки по єменських хуситах постраждали військові аеродроми й пускові майданчики бойовиків. Ці об'єкти хусити використовували для нападів на судноплавство.