Як США і Британія піднімали свої літаки для ударів по хуситах в Ємені: разючі кадри

У Ємені 12 січня вночі лунали гучні вибухи внаслідок ударів США і Британії по об'єктах хуситів. Свої атаки союзники виконали за допомогою кораблів і винищувачів.

Згодом у мережі з'явилися кадри, як американські та британські винищувачі злітали, щоб завдати ударів по єменських хуситах. Внаслідок цього постраждало понад 60 військових об'єктів єменців.

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Як Британія і США запускали свої літаки для ударів по хуситах

У Центральному командування Збройних сил США розповіли, що о 2:30 ранку (за часом Сани) американські військові в координації з Великобританією завдали спільних ударів по цілях хуситів, щоб знизити їх здатність продовжувати їхні незаконні та безрозсудні напади на американські та міжнародні судна та комерційне судноплавство в Червоному морі. Кілька своїх ударів солдати США і Британії здійснили за допомогою літаків.

На кадрах, які опублікували американські військові можна побачити, як літаки підіймаються у повітря, щоб завдати ударів по єменцях. Спочатку долинав гучний звук двигуна, а вже згодом повітряні судна злітали у небо.

США показали, як запускали літаки для ударів по хуситах в Ємені / Відео U.S. Central Command

У Міноборони Великої Британії також показали, як їхні літаки Typhoon злітали для атак позицій хуситів. У міністерстві зазначили, що цю дію було вжито спільно зі США у відповідь на неодноразові напади хуситів на кораблі в Червоному морі.

Британські Typhoon і американські літаки ефектно злітали у небо / Фото Міноборони Британії і U.S. Central Command

Цікаве відео також опублікував і британський міністр оборони Грант Шеппс. Він зазначив, що літаки Typhoon завдали точних ударів по двох військових об'єктах хуситів разом із силами США, як "обов'язок захистити судна та свободу судноплавства".

Шеппс показав, як Typhoon летить для ударів по Ємену / Відео з акаунта Гранта Шеппса у соцмережі Х