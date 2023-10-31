Проксі Ірану: яких небезпек чекати Ізраїлю з боку Ємена

Ємен заявив про атаку на Ізраїль. Хоч відстань від цієї країни до півдня Ізраїлю приблизно 2 тисячі кілометрів, але їхнє військове угрупування має балістичні ракети й безпілотники, які можуть подолати такий шлях.

Угруповання бойовиків Ємену – це відомі іранські проксі, які намагаються скинути законну владу в країні. Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зауваживши, що це фактично є продовженням війни між Іраном і Саудівською Аравією, яку Іран веде руками бойовиків.

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Чи є небезпеки для Ізраїлю

Важливо звернути увагу на те, що запуск ракет з Ємену на Ізраїль проходить територією Єгипту. Ракети, як відомо, не завжди потрапляють туди, куди їх запускають. Щобільше, колись вже було влучання по єгипетському місту, де загинули люди. Тому такі дії навряд чи сподобаються Єгипту. Це може призвести до зростання напруги між ним та Іраном.

Ізраїльська ППО – це 4 ешелони захисту. Окрім цього, ракети може збивати й бойова авіація. А першу атаку на Ізраїль перехопив американський корабель, який стоїть у Червоному морі.

Якщо будуть спроби з боку Ірану, то там також перебуває авіаударна група. Тому Ізраїль закритий від цієї загрози досить сильно. Також допомагає те, що Ємен на великій відстані, хоча зброя у них досить серйозна,

– сказав Еміль Шлеймович.

Нещодавно з'явилася заява Хезболли про те, що вони дають Ізраїлю час до 3 листопада, аби згорнути наземну операцію. Відтак є загроза, що ліванське угруповання також може відкрити новий фронт.

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Ізраїль сподівається, що Іран не зацікавлений у серйозній ескалації, щобільше його попередили про можливе втручання США. Але на таку небезпеку все одно варто зважати.

Ми дивимось на входження у війну цього угруповання не як на серйозну тактичну загрозу, а як на певний тривожний фактор, який показує спробу Ірану активізуватися,

– зауважив Шлеймович.

Найближчі дні покажуть, чи Іран тільки демонструє певні "декоративні дії", чи справді веде підготовку до більш серйозних атак.

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