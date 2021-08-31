Єніна перевели з МЗС на посаду заступника Монастариського

Євгеній Єнін тепер працюватиме першим заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Раніше він обімав посаду заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Причини таких змін наразі невідомі. Нові обов'язки Єнін почне виконувати з 7 вересня.

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Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 серпня.

Хто такий Євгеній Єнін

Чиновник працює у дипломатичних органах з 2005 року. Спочатку він був третім та другим секретарем посольства України в Молдові. Ці посади обіймав протягом 2005 – 2010 років.

У 2011 році був на посаді секретарів низки країн територіального департаменту МЗС. У період з 2012 по 2014 роки працював радником посольства України в Італії. Потім став посланником посольства України в Італії. З 2016 року по 2019 року Єнін вже працював у Генпрокуратурі. Він обіймав посаду заступника Генпрокурора.

З 15 квітня 2020 по 30 серпня 2021 року був заступником Міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Єніна представляти Україну у справах проти Росії у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права. Єнін курував справи щодо збитого рейсу MH17 над Донбасом і літака МАУ в Ірані.