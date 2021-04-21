Єрмак обговорив з послами G7 загострення на Донбасі та оновлення КСУ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами G7. Говорили про ситуацію на Донбасі й біля кордонів України, а також про перебіг перемовин у нормандському форматі.
Джерело:Офіс Президента
Мовилось про те, що під час останньої зустрічі радників не вдалось домовитись про відновлення перемир'я. Все через позицію Росії.
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Загострення на Сході
- Водночас Єрмак розповів, що 20 квітня, під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки майже узгодили текст щодо заходів підтримки режиму припинення вогню. Глава ОП сподівається, що вдасться знайти вихід, аби за посередництва СММ ОБСЄ ефективно контролювати порушення "тиші."
- Політик нагадав, що процес обімну полоненими заблокований. Попри те, що Україна готова напередодні Великодня віддати 5 людей, відповіді з іншої сторони немає.
- За словами Єрмака, вся міжнародна спільнота вимагає відведення російських військ від українських кордонів. Він зауважив, що важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.
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Перезавантаження КСУ
- Єрмак сказав, що українська влада рішуче налаштована на перезавантаження Конституційного Суду. Власне, тому 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посади суддів КСУ за квотою глави держави.
- Єрмак звернувся до послів, попросивши їх запропонувати фахівців з конституційного права зі світовим ім'ям, які могли б доєднатись до цієї комісії.
Крім того, під час зустрічі підіймали теми створення окремого від Вищої ради правосуддя органу, реформи Служби безпеки України та "Укроборонпрому".
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