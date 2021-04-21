Єрмак обговорив з послами G7 загострення на Донбасі та оновлення КСУ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами G7. Говорили про ситуацію на Донбасі й біля кордонів України, а також про перебіг перемовин у нормандському форматі.

Мовилось про те, що під час останньої зустрічі радників не вдалось домовитись про відновлення перемир'я. Все через позицію Росії.

До речі Зеленський поговорив з Генсеком ООН про вакцинацію та ситуацію на кордоні